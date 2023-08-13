انت الأن تتابع خبر اتفرج .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 13 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، أن حالة الطقس الساعات القادمة سوف يحدث بها زيادة في معدلات درجات الحرارة على كافة أنحاء محافظات مصر.

حالة الطقس:

وكشفت هيئة الأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، على القاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية، في ظل الأجواء الغير مستقرة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس الساعات القادمة سوف تصل بها درجة الحرارة المحسوسة في بعض مناطق الجمهورية وخاصة محافظة أسوان إلي 44 درجة، أما في القاهرة فسوف تسجل 36 درجة، فيما درجة الحرارة الفعلية هي 34 درجة بعدما كانت بالأمس 33 درجة فقط، مشيرة إلي أنه يسود طقس حار في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في الليل فتكون الطقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأكدت الأرصاد أن هناك نشاط مثير للرياح والذي سيؤدي إلي حدوث اضطراب في بعض الشواطئ مثل خليج السويس حيث تكون سرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر، وذلك على الرغم من ارتفاع نسب الرطوبة في الجو حيث أنه من المتوقع أن تزيد عن 90% بمقدار زيادة من 3 إلي 5 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 13 أغسطس :

1- محافظة القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 30 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 41درجة والصغرى 29 درجة.