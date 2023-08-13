انت الأن تتابع خبر مصاريف جامعة الصالحية الجديدة 2024 .. دخل ابنك الصيدلة وشوف القسط الأول كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت جامعة الصالحية الجديدة في بيان لها خلال الساعات القليلة الماضية، عن مصاريف جامعة الصالحية الجديدة 2024، للعام الدارسي الجديد الذي سينطلق في شهر أكتوبر القادم.

جامعة الصالحية الجديدة :

وانطلقت الدارسة في جامعة الصالحية الجديدة في العام الدراسي الماضي 2022-2023، بقرار المجلس الأعلى للجامعات، حيث أنها أحدي الجامعات الأهلية الموجودة في جمهورية مصر العربية.

مصاريف جامعة الصالحية الجديدة 2024:

وحددت جامعة الصالحية الجديدة الأهلية عن مصاريف العام الدراسي الجديد وهي كما يلي

1- وصلت مصاريف كلية صيدلة فارم دي في جامعة الصالحية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب ألف جنيه، حيث يتم دفع 40 ألف جنيه قسط أول و30 ألف جينه قسط ثاني

2- وصلت مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة الصالحية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 70 ألف جنيه، حيث يتم دفع 40 ألف جنيه قسط أول و30 ألف جنيه قسط ثاني، و 5 آلاف جنيه رسوم استخدام معامل لكيلة الصيدلة وكلية العلاج الطبيعي

3- وصلت مصاريف كلية الصيدلة كلينكال في جامعة الصالحية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 75 ألف جنيه ويتم دفع 45 ألف جنيه قسط أول و30 ألف جينه قسط ثاني

4- وصلت مصاريف كلية الإدارة والاقتصاد الدولي عربي في جامعة الصالحية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 21 ألف جنيه، ويتم دفع مبلغ 11 ألف جنيه قسط أول، و10 آلاف جنيه قسط ثاني

5- وصلت مصاريف كلية الإدارة والاقتصاد الدولي انجليزي في جامعة الصالحية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 25 ألف جنيه، ويتم دفع مبلغ 13 ألف جنيه قسط أول، و12آلاف جنيه قسط ثاني

الأوراق المطلوبة للتقديم لمصاريف جامعة الصالحية الجديدة 2024:

وحددت جامعة الصالحية الجديدة عدد من الأوراق التي يجب أن تتوفر من الطالب للتقديم وهي :

1 – طلب الالتحاق.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- شهادة الميلاد.

4- صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.