انت الأن تتابع خبر جدول نزول المعاشات شهر سبتمبر القادم .. الحكومة تعلن عن مقدار الزيادة الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حاول الكثير من أصحاب المعاشات في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، معرفة موعد نزول المعاشات شهر سبتمبر القادم، وما هي حقيقة تقديم موعد صرفها، كما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

المعاشات:

ويقدر أصحاب المعاشات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حوالي 11 مليون قائم بالصرف ومستفيد ويحصلون كل شهر من الخزانة العامة للدولة أكثر من 28 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلي 14 مليار جنيه قيمة الزيادة الجديدة، التي ستصرف للشهر السادس على التوالي بعدما تم البدء في منها لهم مع مطلع شهر أبريل الماضي.

موعد نزول المعاشات شهر سبتمبر القادم:

لم تكشف وزارة التضامن الاجتماعي أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حتي الآن عن الموعد الرسمي والنهائي لنزول المعاشات الخاصة بشهر سبتمبر القادم، ولكنه من المتوقع أن يتم صرفها في الموعد المعتاد لها وهو في اليوم الأول من الشهر الميلادي القادم، وأنه أنه لا يوجد أي سبب يستدعي تقديم موعد صرفها، حيث أن المنشورات المتداولة في هذا الشأن هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس على أرض الواقع.

جدول نزول المعاشات شهر سبتمبر القادم:

1- يبدأ الصرف للشريحة الأولي والتي تضم 2 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أقل من من 1300 جنيه ببدء الصرف لهم خلال يومي 1 و2 سبتمبر القادم.

2- يبدأ الصرف للشريحة الثانية والتي تضم 2 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أقل من من 2300 جنيه سيتم بدء الصرف لهم خلال يومي 3 و4 سبتمبر القادم.

3- يبدأ الصرف للشريحة الثالثة والتي تضم مليون و700 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أكثر من من 2300 جنيه سيتم بدء الصرف لهم خلال يومي 5 و6 سبتمبر القادم.

4- من تخلف من أصحاب المعاشات عن المواعيد السابقة يتم البدء في الصرف لهم بداية من يوم 7 سبتمبر القادم.