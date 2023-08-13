انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. إصابة أكثر من 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات على طريق ههيا الزقازيق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم 3 سيارت ملاكي في سوزوكي في سيارة اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري على طريق ههيا الزقازيق بين العدوة والمسلمية في نطاق محافظة الشرقية

حادث طريق ههيا الزقازيق:

وتلقت غرفة عمليات النجدة خلال الدقائق القليلة الماضية إشارة بوقوع حادث طريق ههيا الزقازيق وحيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وانتقلت ضباط مدينة الزقازيق إلي مكان وقوع الحادث للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المدينة عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث طريق ههيا الزقازيق:

وأشارت عدد من المصابين إلي الحادث جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين مما أدي إلي انحراف السيارة واصطدمها بالسياررات الأخري.

أسماء المصابين في حادث طريق ههيا الزقازيق

وكشف التقرير الطبي هم أسماء المصابين وهم :

1- إصابة كريم م ا” 23 سنة مقيم طنطا بمحافظة الغربية مصابا بإشتباة كسر بالضلوع وكدمات بالظهر

2- إصابة “الحسيني م ا ع” 20 سنة مقيم ههيا مصابا بإشتباه كسر بالحوض

3- إصابة “ابراهيم ن ع” 19 سنة مقيم السنطة بمحافظة الغربية مصابا بكسر بالعمود الفقري

4-إصابة “إسلام ا ع س” 28 سنة مقيم طنطا بمحافظة الغربية مصابا بإشتباه كسر بالضلوع وإشتباه خلع بمفصل الركبة