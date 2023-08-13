بعد فرمان كولر.. الأهلي يستعد لإعلان بيع محمد شريف نهائيا للخليج السعودي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 05:26 مساءً - بات فى حكم المؤكد انتقال محمد شريف مهاجم الأهلي لنادي الخليج السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات ومفاوضات مكثفة بين الأهلي والنادي السعودي لحسم جميع التفاصيل.

وينتهي عقد محمد شريف مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل دون الرجوع للأهلي.

وقال مصدر فى الأهلي، خلال تصريحات صحفية، إن نادي الخليج تواصل مع محمد شريف، على مدار الأيام الماضية، وقدم له عرضا جادا ومُغريا، فطلب اللاعب من النادي السعودي إرسال عرض رسمي للأهلي، وهو ما حدث منذ أسبوعين.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي عرضت الأمر على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قبل سفر الأخير لقضاء إجازته فى سويسرا، ورحب المدير الفني برحيل محمد شريف.

وتشاور مسئولو الأهلي مع كولر حول رحيل محمد شريف على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وطرح البعض تجديد عقد شريف ثم بيعه لنادي الخليج لمدة موسم أو موسمين على سبيل الإعارة، كما حدث من قبل مع أكثر من لاعب انتقل من الأهلي للدوري السعودي على سبيل الإعارة بعد التجديد، أمثال حسين السيد "مارسيلو" وأحمد الشيخ وصالح جمعة.

لكن كولر قال إنه لا يمانع رحيل محمد شريف نهائياً وليس على سبيل الإعارة، لذا تراجع مسئولو القلعة الحمراء عن فكرة تجديد عقد اللاعب، وتم الاتفاق على رحيله نهائياً، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، حيث سيرحل هداف الأهلي لنادي الخليج الذي خسر (1_3) من الفيحاء فى الجولة الأولى للموسم الجديد بالدوري السعودي.