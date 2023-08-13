أخبار مصرية

على معلول أفضل ظهير أيسر فى الدورى المصرى الممتاز

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 05:26 مساءً - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أفضل ظهير أيسر فى الموسم الماضي 2022-2023 ببطولة الدوري المصري.

 

رابطة الأندية أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اختيار التونسي علي معلول لاعب كأفضل ظهير أيسر عن الموسم المنقضي.

 

وأوضحت رابطة الأندية أن اختيار الدولي التونسي علي معلول كأفضل ظهير أيسر في الموسم الماضي، جاء بتصويب الجماهير.

 

وساهم علي معلول في تتويج الأهلي ببطولة الدوري المصري في الموسم الماضي، وظهر بشكل مميز خلال مباريات المسابقة المحلية.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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