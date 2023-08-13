على معلول أفضل ظهير أيسر فى الدورى المصرى الممتاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 05:26 مساءً - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أفضل ظهير أيسر فى الموسم الماضي 2022-2023 ببطولة الدوري المصري.

رابطة الأندية أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اختيار التونسي علي معلول لاعب الأهلي كأفضل ظهير أيسر عن الموسم المنقضي.

وأوضحت رابطة الأندية أن اختيار الدولي التونسي علي معلول كأفضل ظهير أيسر في الموسم الماضي، جاء بتصويب الجماهير.

وساهم علي معلول في تتويج الأهلي ببطولة الدوري المصري في الموسم الماضي، وظهر بشكل مميز خلال مباريات المسابقة المحلية.