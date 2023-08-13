الأعلى للآثار: 14 مليون جنيه تكلفة ترميم مسجد الأقمر بشارع المعز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 09:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تكلفة ترميم الجامع الأقمر بشارع المعز بلغ نحو 14 مليون جينه وكانت على نفقة طائفة البهرة.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال مؤتمر افتتاح مسجد الاقمر بشارع المعز، أن مسجد الأقمر يحتوي على أقدم وجهة حجرية في مصر، مشيرًا إلى أن الترميم شمل واجهة المسجد والاعمدة داخل المسجد.

وأشار وزيري، إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الأثرية سيتك افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وضمنها مسجد سارية الجبل خلال شهر سبتمبر المقبل، ودير قبطي بمنطقة نقادة.

يعتبر الجامع الأقمر من أجمل المساجد الفاطمية وأقدم ما تبقى من أمثلة المساجد الصغيرة في مصر، ولعل أبرز ما يتميز به المبنى واجهته الغربية، فهي تعد من أقدم الواجهات الحجرية التي زخرفت بهذا الأسلوب الغني المتنوع في العمارة الإسلامية في مصر، وربما كان لزخارف واجهة المدخل البارز في جامع الحاكم (بني عام 403 هـ / 1012 م) أثرها في بناء وزخرفة المدخل في هذا المبنى.