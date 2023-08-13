50 ألف جنيه قيمة اشتراك أندية الدورى الممتاز بكأس مصر الموسم المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 09:30 مساءً - أخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم الأندية اليوم بقيمة الاشتراك فى بطولة كأس مصر الموسم المقبل 2023 / 2024، والتى تقدر بـ50 ألف جنيه لأندية الدورى الممتاز، و10 آلاف جنيه لأندية الأقسام الأخرى.

بينما ينتظر اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة إعلان أجندة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وموقف دورى السوبر الأفريقى، من أجل تحديد مواعيد بعض البطولات المحلية، وعلى رأسها مواعيد مباريات الدورى المصرى ومؤجلات كأس مصر، حيث سيتم أيضا إبلاغ روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر ليضع أجندة المباريات، وسيتم وضع التصور بالتنسيق مع رابطة الأندية.

وقال عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، "كيف يلعب كاف بطولة الدورى الأفريقى فى نفس موسم كأس أمم أفريقيا؟، هناك ضغوط كبيرة واتعرض لانتقادات حادة كل موسم".

وأضاف عامر حسين، "سأقدم مقترحات بشأن نظام بطولة الدورى المصرى، وسبق وقدمت اقتراحا قبل عامين، فى ظل ضغط المباريات هذا الموسم ووجود ارتباطات دولية لمنتخب مصر أيضا".

وتابع عضو اتحاد الكرة، "على حسب جدول مواجهات الأهلى فى أفريقيا، سنحدد مواعيد نصف نهائي ونهائي بطولة كأس مصر، وسوف يتم تحديد بعض الأمور بعد قرعة الدورى المصرى التى تقام يوم 15 أغسطس الجارى، والدورى سينطلق منتصف سبتمبر".

واختتم عامر حسين حديثه قائلا، "نحتاج لمعرفة مواعيد بطولة دورى الأبطال ودورى السوبر الأفريقى، قبل حسم مواعيد بطولة الدورى المصرى ومعرفة التأجيلات للأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر".