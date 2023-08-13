زد يضم الكونغولى مومبولى بعقد مدته 5 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 11:25 مساءً - أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وتعاقد نادي زد مع أرناوفي مومبولي، لاعب منتخب الكونغو للشباب، قادما من راسينج كلوب بعقد لمدة خمس سنوات، ضمن خطة ادارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز

وأصبحت صفقات زد التي أعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات.