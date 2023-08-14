انت الأن تتابع خبر مفاجأة لـ أصحاب المعاشات.. 3 قروض شخصية يمكن الحصول عليها من البنوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد القروض الشخصية من بين جميع المنتجات البنكية ذات الانتشار الكبير وتحصل على نسبة كبيرة من الاهتمام لكل العملاء والمواطنين، وأيضاً القروض الشخصية التي تعد من أهم وأكثر أنواع القروض التي يريد أن يحصل عليها الكثير من المواطنين حتي يحصلون على ما يحتاجون له من سلع أو خدمات التي تحتاج لتمويل.

قروض البنك الزراعي المصري لكل أصحاب المعاشات

تصل قيمة القرض لـ 500 ألف جنيه.

تصل فترة السداد لـ 10 سنوات.

والفائدة نوعها متناقص.

الحد الأدنى لـ المعاش يصل لـ 900 جنيه.

قرض البنك الأهلي المصري لكل أصحاب المعاشات

وتصل قيمة القرض لـ 500 ألف جنيه.

وتصل فترة السداد لـ 10 سنوات.

والفائدة تصل لـ 19%.

وأما نوع الفائدة فهي تكون متناقضة.

والحد الأدنى لـ المعاش تصل لـ 900 جنيه.

قرض البنك الأهلي المصري لأصحاب المعاشات

وقيمة القرض تصل لمليون جنيه.

وفترة السداد تصل لعشر سنوات.

الفائدة تصل لـ 19,5%.

ونوع الفائدة تكون متناقضة.

الحد الأدنى لـ المعاش تصل لـ 1200 جنيه.

البنوك تقدم برامج تمويل لأصحاب المعاشات

وتعمل العديد من البنوك على تقديم برامج تمويل مخصصة لكل أصحاب المعاشات تتلاءم مع دخلهم الشهري بعد مرور سن التقاعد، وتعمل البنوك على توفير الحصول على قروض بضمان تحويل القسط أو المعاش فقط، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص خاصة أصحاب المعاشات.

وتم العمل على رصد أقل فائدة للحصول على قرض المعاشات، وظهر أن البنك الزراعي المصري ويقدم أقل فئة وتبدأ من 18,25% سنوياً، وبعده الأهلي المصري بفائدة تصل لـ 19%، وبعدهم التعمير والإسكان بفائدة 19,5% وتكون متناقصة سنوياً، وتقدم لكلاً من يريدون الحصول عليه في كل الأوقات المختلفة، وتكون من جميع البنوك المختلفة بجميع المحافظات.