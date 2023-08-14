انت الأن تتابع خبر موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.. هل يتم تبكيرها؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، حيث حصلت الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية على الكثير من الأسئلة والاستفسارات الخاصة بمواعيد الصرف، وأيضاً بخصوص القرارات الأساسية للسداد المبكر للمعاشات الخاصة بشهر سبتمبر.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

وأعلنت الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية عن ى موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 وهو يكون بدءاً من يوم 1 سبتمبر القادم، ويكون على حسب الأماكن التي وافقت عليها الوزارة والصرف، ويريد الجميع معرفتها لأنها من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الجميع في الوقت الحالي جميع المستفيدين منه.

ومن الممكن الاستفادة من المعاشات الخاصة بصرف معاش سبتمبر 2023، ويكون عن طريق ماكينات الصراف الآلي وبشكل خاص ناصر الاجتماعي، وأيضاً يتم الحصول على معاشات البنك ومعاشات سبتمبر 2023 ويكون عن طريق المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة أو عن طريق منافذ فوري أو يكون عبر زيارة فرع بنك ناصر الاجتماعي وجميع البنوك الخاصة بالقرية.

حقيقة تبكير صرف معاشات سبتمبر 2023

وأكدت الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية أن كل ما انتشر حول تبكير صرف معاشات سبتمبر 2023 لا يوجد له أي أساس من الصحة، ويتم الصرف في المواعيد المحددة لها، وأيضاً أن كل هذه الأخبار كاذبة وتؤدي لإثارة الجدل والارتباك الشديد بين كل المواطنين، وسوف يتم صرف معاشات سبتمبر 2023 طبقاً إلى الزيادة الجديدة التي تمت الموافقة عليها وتم تنفيذها في شهر أبريل الماضي.

ووجهت التأمينات بضرورة أن لا يزدحم جميع أصحاب المعاشات في مكاتب البريد أو على ماكينات الصراف الآلي خلال هذه العملية الخاصة بشهر سبتمبر 2023، وينتج عن هذا الازدحام انتشار الكثير من الأمراض المعدية والأوبئة ويؤدي إلى انتشار الكثير من الفيروسات.