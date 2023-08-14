بعد تالقه مع سيراميكا.. الأهلي يسعي لاستعادة محمد شكري بديل علي معلول قبل غلق باب القيد الصيفى

وينتظر أن يعود الأهلى للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد فى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا فى النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

ويسعى مسئولو الأهلى الزمن لإنهاء تأشيرات النمسا لكافة اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق الأحمر بهدف دخول معسكر إعداد هناك استعداداً للموسم الجديد. وحدد الجهاز الفنى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري و6 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناءً على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على إجراء قياسات وزن للاعبيه بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها وذلك قبل الانتظام فى فترة الإعداد للموسم الجديد.