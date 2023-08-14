بعد تالقه مع سيراميكا.. الأهلي يسعي لاستعادة محمد شكري بديل علي معلول قبل غلق باب القيد الصيفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 09:30 صباحاً - يبذل مسئولو النادي الأهلي مجهودا كبيرا خلال الفترة الحالية لاستعادة محمد شكري، ظهيره الأيسر السابق ولاعب سيراميكا الحالي، ضمن صفقة إعارة الثنائي أحمد قندوسي وعمار حمدي إلى صفوف سيراميكا فى الصيف الحالي، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر فى الموسم المقبل، وتوفير بديل قوى للتونسي علي معلول.
ورغم تواجد كريم الدبيس، ظهير أيسر الأهلي الشاب، إلا أن إدارة التخطيط، بالتنسيق مع الجهاز الفني، تسعى لعودة محمد شكري، خاصة بعد تألقه مع فريقه الموسم الماضي، وإجادته بشكل كبير خاصة فى الأدوار الهجومية والكرات العرضية والكرات الثابتة، ويعد بديل مثالي لتخفيف الضغط على معلول.
وينتظر أن يعود الأهلى للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد فى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا فى النمسا استعدادًا للموسم الجديد.
ويسعى مسئولو الأهلى الزمن لإنهاء تأشيرات النمسا لكافة اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق الأحمر بهدف دخول معسكر إعداد هناك استعداداً للموسم الجديد. وحدد الجهاز الفنى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري و6 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناءً على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.
واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على إجراء قياسات وزن للاعبيه بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها وذلك قبل الانتظام فى فترة الإعداد للموسم الجديد.