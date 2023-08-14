مدير التعليم بالجيزة تعلن غلق باب التحويل الإلكترونى بين المدارس غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 10:31 صباحاً - تغلق مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غد الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 باب التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024.

وأوضحت المديرية أن التسجيل الإلكتروني يتم من خلال ولي الأمر فقط، وأن التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط من خلال الموقع الآتي: https://www.gizaedu.net/tran.html، وذلك لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، مشيرة إلى أنه لا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

ونبهت المديرية على أولياء الأمور التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيا، وفي حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، مشيرة أن المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

ويمكن تحويل الطلاب من مدرسة لأخرى إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط الإلكتروني بين المدارس في الجيزة.

https://www.gizaedu.net/tran.html

2 - الضغط على خيار "اضغط لتسجيل بيانات تحويل الطالب".

3 - إدخال الرقم القومي للطفل. "يتم تسجيل الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد".

4 - كتابة اسم الطفل.

5 - اختيار النوع "ذكر – أنثى".

6 - كتابة العنوان.

7 - إدخال رقم التليفون. "كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية فقط".

8 - اختيار نوع التحويل "داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة".

9 - اختيار المحافظة المحول منها.

10- اختيار الإدارة المحول منها.

11- اختيار التبعية المحول منها "رسمى عربى - رسمى لغات - خاص عربى - خاص لغات - أزهري عربى - أزهري لغات - عائد - الطفولة المبكرة".

12- كتابة المدرسة المحول منها.

13- اختيار المرحلة "رياض الأطفال - الابتدائى - الإعدادى - الثانوى".

14- اختيار الصف الدراسى المنقول إليه الطالب.

15- كتابة مجموع الطالب.

16- اختيار الإدارة المراد التحويل إليها.

17- اختيار التبعية المراد التحويل إليها "رسمي عرب - رسمي لغات".

18- تحديد الرغبة الأولى.

19- تحتد "له إخوة بالمدرسة".

20 - تحديد الرغبة الثانية.

21 - له إخوة بالمدرسة.

22 - بعد تسجيل البيانات يجب الضغط على زر الحفظ.