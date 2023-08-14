معلومات الوزراء: مصر 34 عالميا فى مؤشر حقوق الطفل الصادر عن مؤسسة kidsrights

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 10:31 صباحاً - أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موقف مصر وترتيبها في مؤشر حقوق الطفل الصادر عام 2023 عن مؤسسة “kidsrights”، والذي أظهر تقدم ترتيب مصر 4 مراكز، حيث حصلت على المركز الـ 34 من بين 193 دولة عام 2023، مقارنة بالمركز 38 من بين 185 دولة عام 2022، كما حصلت على المركز الرابع عربيًّا خلال عام 2023.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام مركز المعلومات برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية التي تهم الشأن المصري أو تتناوله.

وأضاف المركز أن هذا المؤشر العالمي السنوي، يُعَدُّ الوحيد الذي يصنف الدول وفقًا لالتزامها باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989)، ويهدف إلى تحفيز الامتثال لحقوق الطفل في جميع أنحاء العالم، بالاعتماد على خمسة مؤشرات فرعية، هي "الحق في الحياة"، "والحق في الصحة"، "والحق في التعليم"، "والحق في الحماية"، "والبيئة التمكينية لحقوق الطفل".

وجاءت السويد في المركز الأول عالميًّا، تلتها كل من فنلندا، وأيسلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا بينما جاءت كل من تشاد وجنوب السودان، وأفغانستان، في المراكز الأخيرة على التوالي.