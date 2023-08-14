انت الأن تتابع خبر بعد قليل .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة القليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة الدكتور محمد شاكر العمل بقرار قطع الكهرباء أو ما يعرف بتخفيف الأحمال عن بعض الأماكن في محافظة القليوبية اليوم الأثنين الموافق 14أغسطس الجاري عن والصادر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مبدولي.

قطع الكهرباء:

وحددت وزارة الكهرباء في قرارها قطع الكهرباء والذي تم نشر نسخه من على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لمجلس الوزراء عن المناطق التي سوف يتم فيها تخفيف الأحمال بجميع محافظات جمهورية مصر العربية بما فيها محافظة القليوبية حيث تم استثناء منها القري السياحية وبعض الهيئات الحكومية.

أماكن قطع الكهرباء في القليوبية :

وطبقاً لجدول قطع الكهرباء في محافظة القليوبية فإن الأماكن والمواعيد التي سوف يتم قطع التيار فيه كما يلي:

1- بداية من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم على بعض القري والأماكن في مراكز بهتيم ومسطرد والجبل الأصفر وأبو زعبل لمدة ساعة كاملة حيث سوف يعود الكهرباء في تمام الساعة الواحدة ظهراً

2- بداية من بداية من الساعة الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية مساء سوف يتم قطع الكهرباء مناطق مراكز أبو الغيط وشبر الخيمة وقليوب والخانكة، أما عن باقي المناطق فيمكن التعرف عليها عن طريق الدخول إلي الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على الفيس بوك

موعد انتهاء أزمة الكهرباء :

في هذا السياق أكد مصدر داخل وزارة الكهرباء في تصريحات صحفية له خلال الدقائق الماضية، أن من المتوقع أن يستمر العمل بقرار تخفيف الأحمال الاستمرار من خلال قطع الكهرباء على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، بالإضافة إلي انتظام ضخ الكميات المطلوبة من الغاز لتوليد الكهرباء