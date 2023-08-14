انت الأن تتابع خبر رسمي ونهائي .. توجيه عاجل من الحكومة بصرف 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات : شوف نفسك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي توجيه هام وعاجل إلي منافذ بنك ناصر الاجتماعي اليوم الأثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، يخص جميع أصحاب المعاشات.

المعاشات:وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة في الفترة الماضيةـ إلي أن أصحاب المعاشات في مصر يقدر عددهم بـ11 مليون قائم بالصرف ومستفيد ويحصلون على ما يقارب 28 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.

توجيه عاجل :

وطالبت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بضرورة التغذية المستمرة لكافة ماكينات الصراف الآلي والفروع الإلكترونية في جميع المحافظات، حتي يتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم الشهرية الخاصة بشهر أغسطس الجاري، لاسميا وأن بنك ناصر من بين أولوياته وسياساته في الفترة الحالية التحول الرقمي والشمول المالي مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 “

600 جنيه زيادة جديدة:

وأكدت وزارة التضامن أن معاشات شهر أغسطس الجاري، تحتوي على الزيادة الجديدة التي تصرف لجميع أصحاب المعاشات دون استثناء، حيث أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي بتقديم موعد صرفها إلي هذا التوقيت بدلاً من شهر يوليو الماضي، وحدد قيمتها بنسبة 15%، مما يحلون عليه أصحاب المعاشات، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا والتي قاربت على عامها الثاني

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى لهذه الزيادة يقدر بحوالي 175 جنيه، أما الحد الأقصى لها فهو 1635 جنيه، مما يشير ويدل على أن هناك عدد من أصحاب المعاشات وصلت الزيادة التي يحصلون عليها إلي 600 جنيه مصري، مطالبة بضروة اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا أثناء عملية الصرف.