البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة فى تاريخه الحديث وسنقف مع الشعب وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 11:29 صباحاً - قال الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنّ السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث، موضحا أننا نريد جيشًا واحدًا خاليًا من أي تشوهات تهدد الأمن الوطني السوداني مستقبلًا.

وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة "اكسترا نيوز": "القوات المسلحة السودانية ستقف مع الشعب وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة لاختيار الشعب لمن يحكمه، مشيرًا إلى أننا سنحتفل بالنصر على التمرد قريبًا جدًا، وأن نحافظ على هذا البلد وشعبه".

وشدد الفريق البرهان على أن القوات المسلحة السودانية تؤيد دولة القانون وستظل على عهدها وتسعي إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الوطن، وسنواصل معا مسيرة البناء.