وزير التعليم العالي: 83.65% حدا أدنى للقبول بالإعلام و86.46% للاقتصاد والعلوم السياسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 02:28 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 70.61%، والاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%، وقطاع كليات الالسن 84.51% والإعلام 83.65% والآثار 80.73%

وانطلق قبل قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمنعقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأعلن وزير التعليم العالى خلال فعاليات المؤتمر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية وأيضا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية .

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى ، مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل فى الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.