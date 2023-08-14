انت الأن تتابع خبر عاجل .. الإعلان عن زيادة معاشات سبتمبر 2023 : أكثر من 400 جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام العديد من أصحاب المعاشات في مصر بتداول بعض المنشورات على المجموعات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين الموافق 14 أغسطس 2023، بشأن صرف زيادة جديدة في معاشات سبتمبر 2023.

زيادة معاشات سبتمبر 2023:

وأوضحت المنشورات التي انتشرت بسرعة إلي أصحاب المعاشات في جميع محافظات الجمهورية سوف يحصلون على زيادة جديدة مع معاشات شهر سبتمبر 2023، والتي ستكون عبارة عن منحة غلاء جديدة تقدر بـ450 جنيه مثل التي تم صرفها من قبل والمقدرة بـ300 جنيه.

وأشارت المعلومات الموجودة داخل هذه المنشورات أن هذه الزيادة سوف تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي بالإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، وأنه يتم حالياً تدبير الأموال اللازمة لصرف هذه الزيادة.

أول تعليق من الحكومة:

لم يصدر أي قرار رسمي حتي الآن من وزارة التضامن أو هيئة التأمينات حول صرف هذه الزيادة مع معاشات شهر سبتمبر، كما أنه لم يتم حتي الآن تحديد الموعد النهائي لصرف مستحقات الشهر القادم لما يقارب 11 مليون قائم بالصرف ومستفيد في مصر.

جدول صرف معاشات سبتمبر 2023:

على الرغم من عدم الإعلان عن الموعد النهائي للصرف إلي أن جدول صرف معاشات سبتمبر 2023 لن يختلف عن الأشهر السابقة حيث أنه للشريحة الأولي والتي تضم 2 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أقل من من 1300 جنيه ببدء الصرف لهم خلال يومي 1 و2 سبتمبر القادم، أما الشريحة الثانية والتي تضم 2 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أقل من من 2300 جنيه سيتم بدء الصرف لهم خلال يومي 3 و4 سبتمبر القادم، والشريحة الثالثة والأخيرة والتي تضم مليون و700 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أكثر من من 2300 جنيه سيتم بدء الصرف لهم خلال يومي 5 و6 سبتمبر القادم.