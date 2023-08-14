انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. إصابة أكثر من 9 أشخاص في حادث تصادم طريق مصر إسكندرية الصحراوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي اليوم الأثنين الموافق 14 أغسطس الجاري على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة مركز وادى النطرون في نطاق محافظة البحيرة

حادث طريق مصر إسكندرية الصحراوي:

وتلقت غرفة عمليات النجدة منذ قليل إقاادة بوقوع حادث طريق مصر إسكندرية الصحراوي وحيث دفعت الحماية المدنية بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وتوجه ضباط مركز وادي النطرون إلي مكان وقوع الحادث للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المدينة عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث طريق مصر إسكندرية الصحراوي:

وأكد المصابين إلي أن الحادث جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين مما أدي إلي انحراف السيارة واصطدمها بالسيارة الأخري.

أسماء المصابين في حادث طريق مصر إسكندرية الصحراوي

وكشف التقرير الطبي هم أسماء المصابين وهم :

1- إصابة أحمد رأفت شعبان” 23 عاما، مصاب بكسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

2- إصابة أحمد فؤاد أحمد” 40 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

3- إصابة “قرني عبد الرحيم عبد الرحيم” ٣٥ عاما، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

4-إصابة “إبراهيم سعيد عبد الحميد” ٢٠ عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس وإشتباه ما بعد الارتجاج

5- إصابة حسام أحمد عبد القوي” ٤٨ عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

6- إصابة عواد محمد رياض” 26 عاما، ومصاب بإشتباه كسر بالفقرات العنقية وجروح متفرقة بالجسم.

7- إصابة خالد رأفت شعبان” 25 عاما، مصاب بجروح متفرقة بالوجه والجسم.

8- إصابة خليل كمال سيد” 25 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم مقيمين بمركز أطفيح.

9- إصابة علاء حلمي عيسي” 37 عاما، مصاب بكسر بالحوض والفخد الأيسر.

10- إصابة محمود عادل عيسي” 37 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم