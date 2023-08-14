انت الأن تتابع خبر نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي .. شوف ابنك دخل ايه من هنا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الأثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، عن نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي،.

تنسيق الجامعات 2023:

كشف عاشور في المؤتمر الصحفي الذي عقده في المقر الوزاري الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن الحدود الدنيا لـ”نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي” حيث جاءت كما يلي:

المرحلة العلمية :

1- كليات الطب : الحد الأدني لها 91.34%.

2- كليات طب الأسنان : الحد الأدني لها 90.97%.

3- كليات العلاج الطبيعي : الحد الأدني لها 90.12%

4- كليات الصيدلة : الحد الأدني لها 89.51%.

5- كليات الهندسة : الحد الأدني لها 85%.

6- كليات الهندسة : الحد الأدني لها 83.41%.

الشعبة الأدبية :

1- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية : الحد الأدني لها 86.46%.

2- كليات الالسن : الحد الأدني لها 84.51%.

3- كليات الإعلام : الحد الأدني لها 83.65%

4- كليات الآثار : الحد الأدني لها 80.73%.

رابط نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي:

1- في الخطوة الأولي يقوم الطالب بالدخول إلي الموقع الإلكتروني للتنسيق عن طريق الضغط هنا.

2- في ثاني الخطوات يقوم الطالب بالنقر على أيقونة للدخول إلي صفحة نتائج المرحلة الاولى للثانوية العامة.

3- في الخطوة التالي يتم فيها كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري الخاص به، والذي يحصل عليه الطالب أثناء تسجيل الرغبات.

4- أخر هذه الخطوات يقوم الطالب بالنقر على أيقونة عرض النتيجة، حيث يظهر أما الطالب الكلية التي انتقل إليها الطالب.

موعد بداية المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023:

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه سوف يبدأ التقديم إلي المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023 بداية من غداً الثلاثاء الموافق 14 أغسطس الجاري.