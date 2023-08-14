انت الأن تتابع خبر نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي .. شوف ابنك دخل ايه من هنا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الأثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، عن نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي،.
تنسيق الجامعات 2023:
كشف عاشور في المؤتمر الصحفي الذي عقده في المقر الوزاري الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن الحدود الدنيا لـ”نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي” حيث جاءت كما يلي:
المرحلة العلمية :
1- كليات الطب : الحد الأدني لها 91.34%.
2- كليات طب الأسنان : الحد الأدني لها 90.97%.
3- كليات العلاج الطبيعي : الحد الأدني لها 90.12%
4- كليات الصيدلة : الحد الأدني لها 89.51%.
5- كليات الهندسة : الحد الأدني لها 85%.
6- كليات الهندسة : الحد الأدني لها 83.41%.
الشعبة الأدبية :
1- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية : الحد الأدني لها 86.46%.
2- كليات الالسن : الحد الأدني لها 84.51%.
3- كليات الإعلام : الحد الأدني لها 83.65%
4- كليات الآثار : الحد الأدني لها 80.73%.
رابط نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي:
1- في الخطوة الأولي يقوم الطالب بالدخول إلي الموقع الإلكتروني للتنسيق عن طريق الضغط هنا.
2- في ثاني الخطوات يقوم الطالب بالنقر على أيقونة للدخول إلي صفحة نتائج المرحلة الاولى للثانوية العامة.
3- في الخطوة التالي يتم فيها كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري الخاص به، والذي يحصل عليه الطالب أثناء تسجيل الرغبات.
4- أخر هذه الخطوات يقوم الطالب بالنقر على أيقونة عرض النتيجة، حيث يظهر أما الطالب الكلية التي انتقل إليها الطالب.
موعد بداية المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023:
وأكدت وزارة التعليم العالي أنه سوف يبدأ التقديم إلي المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023 بداية من غداً الثلاثاء الموافق 14 أغسطس الجاري.