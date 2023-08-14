انت الأن تتابع خبر بكرة يا ست هانم.. قطع المياه عن لأكثر من 9 ساعات عن هذه الأماكن في الدقهلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من أماكن محافظة الدقهلية صباح غداً الأثنين الموافق 14 أغسطس الجاري قطع المياه ، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي في هذه الأيام.

قطع المياه:

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية التفاصيل الخاصة بعملية قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية وذلك عبر بيان لها على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع المياه في الدقهلية :

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية أنه سوف يتم قطع المياه لمدة 10 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحاً ، حتى السادسة مساءً من نفس اليوم، كما سوف يتم قطع المياه في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثالثة عصراً لمدة 6 ساعات في مناطق أخري

سبب قطع المياه في الدقهلية :

وأكدت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الدقهلية أن سبب قطع المياه يتمثل في أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 12 بوصة، على خط قطر 16 بوصة بشارع الجلاء وأعمال صيانة على خط قطر 600مم (بوليستر) بشارع مجلس المدينة بدكرنس

أماكن قطع الدقهلية :

وكشفت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة الدقهلية التي سوف تشهد انقطاع للمياه هي كل من شارع سكة سندوب، وشارع جامعة الدول العربية وتفرعاته، شارع العباسي وتفرعاته، شارع محمد فتحي وتفرعاته، شارع الجلاء بغرب المنصورة ونجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، وأشمون الرمان، ودموه بمركز دكرنس

تنوية هام :

ونوهت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة الدقهلية جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.