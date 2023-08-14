تنسيق الجامعات 2023.. اعرف كليات جامعة أكتوبر للعلوم والأداب MSA

انت الأن تتابع خبر تنسيق الجامعات 2023.. اعرف كليات جامعة أكتوبر للعلوم والأداب MSAوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية 2023 صباح اليوم، تزداد عملية بحث طلاب الثانوية لمعرفة كليات جامعة أكتوبر للعلوم والأداب MSA .

كليات جامعة أكتوبر للعلوم والأداب MSA

ويستعرض موقع “دوت الخليج” كليات جامعة أكتوبر للعلوم والأداب MSA، حتى يتمكن الطلاب من تحديد الكلية التي يرغبون في الدراسة بها.كلية طب الأسنان جامعة أكتوبر للعلوم والأداب MSA، وتبلغ مصروفاتها 200 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي جامعة أكتوبر للعلوم والأداب MSA، وتبلغ مصروفاتها 140 ألف جنيه.

كلية الصيدلة جامعة أكتوبر للعلوم والأداب MSA، وتبلغ مصروفاتها 134 ألف جنيه.

كلية الهندسة جامعة أكتوبر للعلوم والأداب MSA، وتبلغ مصروفاتها 108 ألف جنيه.

كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم والأداب MSA، وتبلغ مصروفاتها 94 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب جامعة أكتوبر للعلوم والأداب MSA، وتبلغ مصروفاتها 98 ألف جنيه.

كلية فنون وتصميم جامعة أكتوبر للعلوم والأداب MSA، وتبلغ مصروفاتها 103 ألف جنيه.

كلية علوم الإدارة جامعة أكتوبر للعلوم والأداب MSA، وتبلغ مصروفاتها 94 ألف جنيه.

كلية لغات وترجمة جامعة أكتوبر للعلوم والأداب MSA، وتبلغ مصروفاتها 68 ألف جنيه.

تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023

وكان قد عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤتمرا صحفيا ضظهر اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية.

وكان قد أعلن وزير التعليم العالي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي عن موعد انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية في 15 أغسطس ويستمر لمدة 5 أيام لينتهي يوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2023.

وأكد وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور أن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من الشعبتين العلمية والأدبية في عدد كبير من الكليات ومنها الإعلام والصيدلة والحاسبات والمعلومات والعلوم والزراعة والألسن والفنون التطبيقية والفنون الجميلة، فضلا عن افتتاح كليتين جديدتين أمام الطلاب وهم كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس وكلية الفنون التطبيقية جامعة المنيا.