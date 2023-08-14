وزير الإسكان يزور مشروعات في بغداد تشارك في تنفيذها شركات مقاولات مصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 06:29 مساءً - قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بزيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة العراقية بغداد، والتي تشارك في تنفيذها شركات مقاولات مصرية، وذلك خلال ثانى أيام زيارته للعراق.

ويأتي ذلك فى إطار الاطلاع على أهم المشروعات المطروحة على الساحة في بغداد، ورافقه المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد بكر، مدير فرع الشركة بالعراق، والمهندس سمير بشقه، مستشار وزير الإسكان العراقي، والمهندس حسين جاسم، مدير عام دائرة الطرق والجسور.

وخلال زيارته لتلك المشروعات، ناقش الدكتور عاصم الجزار، مع المسئولين العراقيين، إمكانية توسيع مشاركة شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية المصرية، فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية بالعراق، نظرًا للخبرات الكبيرة والمتراكمة لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية، لمشاركتها فى تنفيذ آلاف المشروعات بمختلف المجالات التنموية في ربوع الدولة المصرية.

وناقش الجزار مع المسئولين العراقيين إمكانية توسيع مشاركة شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية بالعراق.

واستعرض وزير الإسكان، القدرات الفنية والتنفيذية لشركات المقاولات المصرية، وضرب مثلًا بشركة المقاولون العرب، والمشروعات المماثلة التي تنفذها سواء داخل مصر أو خارجها، والحلول الفنية، والبدائل التصميمية والتنفيذية، التي تسرع بمعدلات إنجاز مثل هذه المشروعات.

صرح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر إعادة فتح باب التقدم من تاريخ الإعلان بالصحف، ولمدة شهرين، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام) والمرموز لها بالحرف "ب " نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، ومساحة 21.83 فدان، نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، والمرموز لها بالحرف " و"، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانًا، على أن يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة واستيفاء باقي الشروط السابق الإعلان عنها كما هو موضح بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.