المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تعيين بشير حسن رئيسًا لـ cbc

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 06:30 مساءً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تعيين بشير حسن رئيسًا لقناة cbc العامة، وذلك وفقًا للتغييرات الجديدة ومنظومة التطوير التي تسعى إليها المتحدة للقنوات التليفزيونية وغيرها من المؤسسات التي تخضع لها.

وتولى بشير حسن منصب المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم وترأس من قبل تحرير قناة المحور وبرنامج "90 دقيقة" و"48 ساعة" و"مصر كل يوم"، ثم انتقل إلى قناة "ten" ليترأس تحرير برنامج "مساء القاهرة" كما عمل في التلفزيون المصري وقناة أبو ظبي والراي الكويتية.

بشير حسن

وكانت انتهجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نهجًا جديدًا وعصريًا، باختيارها كوادر من المرأة والشباب فى مختلف القطاعات الإخبارية والإعلامية، إذ أصدرت قرارًا بتعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسًا لشبكة DMC، كما أسندت مهمة رئاسة تحرير جريدة "اليوم السابع" للكاتبة الصحفية علا الشافعي لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس الجريدة، وأخيرًا تعيين الكاتب الصحفي الشاب مصطفى عمار، رئيسا لتحرير موقع وجريدة الوطن.