تنسيق الجامعات الخاصة.. 78% لطب الأسنان و73% للعلاج الطبيعى بجامعة سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 06:30 مساءً - أقر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية المنعقد اليوم بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية بتنسيق الجامعات 2023، إذ سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفنرسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78 % و 76 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و74 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

واقر مجلس الجامعات الخاصة الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى 76 % فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و73 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

أقر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية المنعقد اليوم بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة حيث سجل 72 % بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و 71 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية ، و70 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

وحدد المجلس الأدنى للقبول بكلية الطب البيطرى 68 % بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و66 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة .

وسجل الحد الأدنى للتقدم لكلية الهندسة 68 % للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و66 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و65 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة .