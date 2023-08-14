بند مثير فى عقد الـ300 مليون يورو بين نيمار والهلال السعودى وسان جيرمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 07:32 مساءً - كشفت تقارير صحفية سعودية عن التفاصيل الكاملة لتعاقد نادى الهلال السعودى مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما أتمت إدارة النادى السعودى اتفاقها مع اللاعب وناديه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.تفاصيل عقد نيمار مع الهلال

ولم يتم الإعلان الرسمى عن أى تفاصيل للصفقة، ولكن وسائل الإعلام السعودية والعالمية، كشفت العديد من التفاصيل، وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الهلال أنهى تعاقده مع البرازيلي نيمار بتوقيع عقد لمدة موسمين، يحصل بموجبه باريس سان جيرمان على مقابل مادى يتراوح بين 80 و90 مليون يورو، بينما يتقاضى نيمار راتبًا سنويًا بـ100 مليونًا، ليصبح إجمالي راتبه في الموسمين 200 مليون يورو، بجانب ما يحصل عليه النادى الفرنسي، ليصل إجمالي الصفقة إلى حوالى 290 مليون يورو.

في الوقت الذى كشفت فيه تقارير أوروبية أخرى، أن راتب نيمار سيتجاوز الـ100 مليون يورو، ويصل إلى 150 مليونًا الموسم ليكون إجمالى الراتب في الموسمين 300 مليون يورو بخلاف ما يحصل عليه باريس سان جيرمان، حيث كشفت بعض المصادر الأخرى أن باريس سيحصل على 120 مليون يورو وليس 80 أو 90 ليصبح البرازيلى أغلى صفقة انتقال تغادر النادى فى تاريخه.بند مثير في عقد نيمار

وكشف قناة "الإخبارية" السعودية، عن وجود بند مثير في عقد نيمار مع الهلال، يلزم اللاعب البرازيلي على المشاركة مع الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية 2025، قبل الرحيل بشكل رسمي، إذا قرر عدم التجديد والرحيل بعد نهاية عقده فى يونيو 2025.

كأس العالم للأندية 2025

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في يونيو 2025، ولم يتم الاستقرار على الجدول النهائى حتى الآن، بمشاركة 32 ناديًا من كل القارات حول العالم، بواقع 12 من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من إفريقيا، و4 من أسيا، و4 من أمريكا الشمالية، ونادٍ وحيد من أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.

وضمنت عدة أندية المشاركة في تلك النسخة ومن بينها الهلال السعودى عن قارة آسيا بالإضافة إلى ريال مدريد وتشيلسي من أوروبا، وأمريكا اللاتينية: بالميراس وفلامنجو، ومن قارة أفريقيا: الأهلي والوداد، ومن كونكاف: مونتيري وسياتل.