إمام عاشور جاهز لتدعيم الأهلي في السوبر الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 08:29 مساءً - اجتاز إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، مرحلة متقدمة من برنامجه التأهيلي قبل إنهاء برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال تواجده في نادي ميتلاند الدنماركي، حيث يواصل أداء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وسيكون إمام عاشور جاهزًا للمشاركة برفقة الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر إقامتها بالسعودية يوم 15 سبتمبر المقبل.

ويواصل إمام عاشور أداء برنامجه التأهيلي في الوقت الحالين على أن يكون جاهزًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد بدءا من يوم 24 أغسطس الجاري بعد عودة الفريق الأحمر من فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين.

ومن المقرر أن يسافر إمام عاشور رفقة الأهلي إلى معسكره الخارجي بالنمسا، لخوض تحضيرات الموسم الجديد، والذي يتخلله خوض مباراة ودية أو أكثر، ضمن التحضير القوي لخوض منافسات الموسم الجديد.