الحوار الوطني يعقد جلسة تخصصية لمناقشة مخرجات لجنة الدين العام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 10:27 مساءً - يعقد الحوار الوطني غدًا الثلاثاء جلسة تخصصية مغلقة، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.

جلسة تخصصية لمناقشة مخرجات لجنة الدين العام

ومن المقرر أن يشارك عدد من الخبراء والسياسيين وأعضاء بالحوار الوطني في الجلسة التخصصية المغلقة غدًا الثلاثاء، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد.

وسبق أن أوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور محمد فايز فرحات، أن التوصية الأهم للنظام الانتخابي الخاص بالمحليات خلال مناقشات الجلسات المتخصصة، هي الاتفاق على مقترح أن تكون الانتخابات المحلية بنظام 75% من الأعضاء بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية.

وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هناك توافقًا مهمًا على هذا المقترح، والهدف هو أن يتوافق أي نظام انتخابي مع الدستور، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط المهمة المتعلقة بالتمثيل بشكل عام، وتمثيل بعض الفئات والشرائح على نحو خاص.

كما لفت إلى أن التوصية الخاصة بالنظام الانتخابي للمحليات تعتبر نهائية عندما تخرج من مجلس الأمناء، علما بأن اللجان المتخصصة هي حلقة وسط ما بين الجلسات العامة، التي تناقش مختلف القضايا، ونوقشت داخل هذه الجلسات قضية المحليات والنظام الانتخابي الأمثل للمحليات.