التعليم العالى: نقترب من استقبال مليون طالب جامعى هذا العام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 11:25 مساءً - أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، حرصهم خلال مؤتمر اليوم نشر كافة الأماكن الشاغرة على مستوى كل الجامعات حتى يتعرف الطلاب على الفرص المتاحة بكل الشعب في المرحلة الثانية، قائلا: "لدينا أماكن شاغرة في كليات متعددة في تنسيق الجامعات بالمرحلة الثانية".



وأشار الدكتور عادل عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع عمرو خليل على قناة سي بي سي، إلى أن أعداد طلاب الثانوية العامة مرتفعة هذا العام ويقتربون من استقبال مليون طالب جامعي خلال هذا العام، مؤكدا أن الرقم قياسي والدولة كانت لها نظرة بعيدة لهذه الأعداد.

وتابع،"الدولة نظرتها كانت بعيدة المدى في هذا الموضوع وخصصت ميزانية ضخمة لإنشاء جامعات حكومية وأهلية وتشجيع القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة على التعليم الجامعي، ولدينا 4 جامعات حكومية جديدة و16 جامعة أهلية بالإضافة الى جامعات خاصة وفي حرص على الجودة في الجامعات ويكون الخريج مؤهل".