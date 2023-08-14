الأهلى يعلن رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 11:26 مساءً - كشف مسئولو النادي الأهلي، انتقال محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر إلى نادي الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي منشورا كتبت عليه: " محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية".

وأرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لكل المباريات في الموسم الكروي الجديد.

جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية، والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد.

وأكد النادي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في كل المباريات، خاصة أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دورًا رئيسيًا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري، وتحديد قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها.