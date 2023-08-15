جمال الكشكى: الحوار الوطنى غير المزاج السياسى العام وخلق حالة إيجابية... لم نشهد خطوط حمراء خلال المناقشات وكل القوى السياسية تحدثت بشفافية.. تم نقل الجلسات على الهواء ولم يحدث أى تجاوزات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 12:30 صباحاً - قال الكاتب الصحفي جمال الكشكى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطنى الذى تشهده مصر خلال الفترة الماضية عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى شكل حالة من المناخ السياسى لم يسبق لها مثيل، وشكل نقلة نوعية شعر بها كل أبناء الوطن.

ـ كيف ترى تأثير الحوار الوطنى على الشارع السياسى؟.

لاشك أن الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان 2022 بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى الحياة السياسية فى مصر، وأحدث إنتعاشة غير عادية لها وهو مالا يمكن إنكاره بل يشعر به كل الشارع المصرى، فخلق مزاج سياسى عام لدى المجتمع يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

ـ هل الحوار الوطنى شهد خطوط حمراء؟

في الحقيقة الحوار الوطنى لم يشهد خطوط حمراء وتم الاستماع لكل الآراء، فالحوار خلق حالة جديدة للبيئة السياسية المصرية وثقافة تقبل الآخر، مهما إختلف معك دون أي خروج عن النص، ولا يوجد من طلب الكلمة في الجلسات ولم يأخذ فرصة ولم يتم مقاطعة أحد ولا وجود للخطوط الحمراء في أي قضية.

ـ ماذا عن مكونات الحوار الوطنى؟.

مكونات الحوار الوطني، شهدت تواجد وحضور كافة التيارات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، وجميع مكونات المجتمع المصري من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وغيرها، وهو ما شهد وجود حاله لم تشهدها مصر من قبل، ليعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، وهدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا.

ـ ماذا عن عمل الجلسات المصغرة؟.

الجلسات المصغرة بالحوار الوطني، هدفها صياغة ما تم التوصل إليه وما تم من نقاش خلال الجلسات العامة، التي يتم فيها الاستماع إلى العديد من المتحدثين، كما أنه يوجد حالة كبيرة من التوافق بين جميع المشاركون بالحوار، والتي يعقبها تقديم المخرجات لرئيس الجمهورية، والذى يتخذ قرارًا كما وعد بالتصديق عليها وفق الصلاحيات الدستورية، والقانونية، فإذا كان الأمر يحتاج تشريعاً سيتم تحويلها للمؤسسات المختصة في ذلك الامر.