انت الأن تتابع خبر لأكثر من 15 ساعة .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة أسوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني عدد من مناطق محافظة أسوان عصر اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري قطع المياه ، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي في هذه الأيام.

قطع المياه:

وشاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان التفاصيل الخاصة بعملية قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية وذلك عبر بيان لها على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع المياه في أسوان:

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان أنه سوف يتم قطع المياه لمدة 16 ساعات بداية من الساعة الرابعة عصر اليوم حتي الساعة الثامنة صباح غداً الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري.

سبب قطع المياه في أسوان:

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة أسوان أن سبب قطع المياه يتمثل في استكمال أعمال إحلال وتجديد براقع صرف صحى نصر النوبة

أماكن قطع أسوان:

وأوضحت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة أسوان التي سوف تشهد انقطاع للمياه هي كل من قرى مجلس قروى المالكى، قرى كروسكو والريقة وأبوحنضل، الدر الديوان قورتة، قته، الجنينة والشباك، إبريم، نجع العرب، ونجع العبابدة، مصمص، مدينة نصر النوبة

تنوية هام :

توجهت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة أسوان بطالب جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.