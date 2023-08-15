وزيرا البيئة والبترول ومحافظ بورسعيد يعقدان إجتماعاً لدراسة مقترح بإنشاء نظام زراعى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - وزيرة البيئة توجه بضرورة تنفيذ دراسة جدوى مبدئية لقياس العوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع

د. ياسمين فؤاد : نسعى لتوسيع نطاق عمل المشروعات المُقامة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية لخدمة أهالى بورسعيد

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاً عبر الفيديوكونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية وعدد من مسئولي وزارتى البترول والبيئة وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة نيابة عن الوزير السيد القصير وزير الزراعة ، حيث ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركة إينى الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مقترح إقامة نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى " البيوجاز" والأسمدة العضوية وماينتج عن هذا المشروع من مردود ايجابى للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع. وفى إطار إقامة مشروع مجتمعى جديد في محافظة بورسعيد.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع على اهتمام الوزارة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية بمدينة بورسعيد ، وتنفيذها بالفعل لعدد من المشروعات التى نسعى إلى توسيع نطاقها لتشمل مناطق أكثر بالمحافظة ، مُشيرةً إلى أهمية وجود منظومة لإدارة المخلفات الزراعية فى بورسعيد لإستيعاب حوالى 140 طن من المخلفات الزراعية المتولدة من المحافظة، وأنه يعد امتداداً لتوجه وزارة البيئة في تعظيم مشروعات توليد البيوجاز من المخلفات.

ووجهت وزيرة البيئة بضرورة تنفيذ دراسة جدوى مبدئية لمدخلات ومخرجات المشروع وقياس العوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية له ، وتحديد دقيق لكمية المخلفات الحيوانية المتولدة من المنطقة التى سيتم العمل عليها ببورسعيد ،كما اكدت على أهمية تعاون فرق العمل بين الوزارات في اجراء المراجعات اللازمة لمدخلات ومخرجات المشروع ، لمعرفة الكمية المتولدة من الغاز، وذلك من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة وشركة إينى.

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في بداية الاجتماع على الاهتمام بالمساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز في مناطق عمله وتلبية أولويات المحافظات في المجالات ذات الصلة بالمواطن تأكيدا على المشاركة المجتمعية الفاعلة للقطاع.

وأضاف ان مقترح المشروع المقدم من شركة إينى يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والإدارة الآمنة للمخلفات ، مؤكداً على أهمية اعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء في إقرار تنفيذ المشروع والتأكد من كافة جوانبه فنياً ومراجعة المدخلات والمخرجات الخاصة بتنفيذه مع الجهات ذات الخبرة ممثلة في وزارتى البيئة والزراعة بالإضافة الى محافظة بورسعيد .

ومن جانبه وجه اللواء عادل الغضبان الشكر لوزارة البترول وشركة إينى الإيطالية على مبادراتها المتواصلة لتقديم مساهمات مجتمعية من خلال مشروع حقل ظهر في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب، مؤكداً ان مشروعاتها نموذج يحتذى به في مجال التنمية المجتمعية.

وقال الدكتور علاء عزوز أن وزارة الزراعة على اتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الفني وإتاحة كافة الخبرات والامكانيات لتنفيذه في ظل أهميته ومردوده الإيجابى في مجال الحفاظ على الصحة والبيئة.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على اجراء المراجعات اللازمة للمقترح المقدم من شركة إينى الإيطالية بشأن المشروع للتأكد من إمكانية تنفيذه وجدواه بما يحقق الهدف والمردود المرجو منه ، كما تم تكليف فريق عمل من قطاع البترول والغاز بسرعة التعاون مع محافظة بورسعيد لدراسة جوانب المشروع ومقوماته.

ومن ناحية أخرى أكد مسئول شركة إينى الإيطالية على حرص الشركة على خدمة المجتمع البورسعيدى، حيث تهدف الشركة إلى تحسين المستوى البيئى للمحافظة ، خاصة لوجود تجمع كبير للثروة الحيوانية بهذه المنطقة مما يؤثر سلبا على السكان ويسبب تلوث بيئى ، وتلوث للمياه والتربة ، حيث يتولد من المنطقة حوالى 70طن يومى من المخلفات الزراعية ومثلهم من المخلفات الحيوانية ، ولا يوجد نظام لادارة المخلفات للاستفادة منها ، ويهدف النظام المقترح إنشائه إلى إستغلال المخلفات فى السماد العضوى وتوليد الطاقة ، وتهدف شركة إينى من خلال المشروع إلى تحسين الأحوال المعيشية للمربين والمزارعين بالمنطقة ، مُشيراً إلى ضرورة تحديد مسئول من كل جهة، والتنسيق التام بين كلٍ من البترول والبيئة والزراعة والبيئة ومحافظة بورسعيد.

شارك في الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني و المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذى لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة.