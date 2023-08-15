انت الأن تتابع خبر بعد قليل وبالأسماء .. قطع الكهرباء عن عدد من أماكن محافظة القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر يونيو الماضي المتعلق بعملية قطع الكهرباء أو ما يعرف بتخفيف الأحمال عن كافة محافظات الجمهورية بما فيها محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

قطع الكهرباء:

وقام مجلس الوزراء بوضع جدول يشتمل على الأماكن التي سوف يتم قطع الكهرباء بها والمواعيد الخاصة بها وذلك لتجنب حوادث تعلق المواطنين في الأسانسير، وقام بتوزيع هذا الجدول على جميع شركات الكهرباء في المحافظات، كما نشر نسخة منه على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

أماكن قطع الكهرباء في القاهرة:

وكشت مجلس الوزراء المصري في الجدول الذي خصصه لمحافظة القاهرة عن المواعيد الثانية وأماكن قطع الكهرباء وهي كما يلي :

1- يتم فصل تيار الكهرباء عن مناطق أبو شارع الطيران و المنطقة العاشرة والحي العاشر و زهراء مدينه نصر بداية من بداية من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الواحدة ظهرا

2- يتم فصل تيار الكهرباء عن مناطق شارع السبكي و شارع الطيران وشارع الحجاز وشارع النزهة وشارع أبو جعفر النحاس وبعض المناطق الأخري الواقعة في نطاق مصر الجديدة، بداية من بداية من الساعة الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية مساء

3- يتم فصل تيار الكهرباء عن مناطق إسكان النقابات و المنطقة السادسة ومساكن صقر قريش وإسكان شرارة، مساكن الشروق، الدويقة وشارع عمار ابن ياسر ومَسَاكِن هَيْئَةِ اَلطَّيَرَانِ اَلْمَدَنِيِّ وشَارِعُ سَعْدْ عَبْدَالْوَارِثْ وشَارِعُ أَحْمَدْ مُصْطَفَى وشَارِعُ إِبْرَاهِيمْ اَلْفِقِي وشارع مصطفي مختار، بداية من بداية من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة مساء

4- يتم فصل تيار الكهرباء عن مناطق طريق صلاح سالم، عمارات العبور وزهراء مدينه نصر، امتداد رمسيس، مساكن صقر قريش، المنطقة الثامنة، مساكن الزهراء،بداية من بداية من الساعة السابعة مساءً حتى الثامنة مساء