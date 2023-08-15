انت الأن تتابع خبر موعد صرف المعاشات سبتمبر 2023 .. قرار نهائي يكشف عن الزيادة الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي يحمل رقم 148 لعام 2019، كافة التفاصيل الخاصة بصرف المعاشات سبتمبر 2023، لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد في جمهورية مصر العربية.

معاشات سبتمبر 2023:

وحددت أحكام قانون التأمينات الجديد موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، كذلك قيمة الزيادة الجديدة التي سوف يحصل عليها جميع أصحاب المعاشات ودون استثناء مع مستحقاتهم، غيرها من التفاصيل التي سوف نقوم الكشف عنها في التقرير التالي:

موعد صرف المعاشات سبتمبر 2023:

أوضح قانون التأمينات في نص بعض مواده أنه يتم صرف المعاشات بداية من اليوم الأول من كل شهر ميلادي ، مما يعني أنه سوف يتم البدء في صرف المعاشات سبتمبر 2023 في اليوم الأول من الشهر القادم والذي سوف يوافق يوم الجمعة، بالإضافة إلي أنه لم يصدر أي قرار رسمي عن التضامن الاجتماعي أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حتي الآن عن بشأن الموعد الرسمي والنهائي للصرف.

قيمة زيادة المعاشات سبتمبر 2023:

في هذا السياق نصت المادة الخامسة والثلاثون من القانون على قيمة زيادة المعاشات سبتمبر 2023، حيث أنها أكدت أنها تقدر بـ15% من مستحقات أصحاب المعاشات، مما يعني أن الحد الأدنى لها يقدر بـ175 جنيه أما الحد الأقصى فيبلغ 1635 جنيه، وقد تم تقديم موعد هذه الزيادة إلي شهر أبريل بدلاً من شهر يوليو الماضي، وفقاً للتوجيه الصادر عن رئيس الجمهورية وقتها.

جدول صرف المعاشات سبتمبر 2023:

1- تبدأ المنافذ في صرف معاشات سبتمبر للشريحة الأولي وهي الأقل من 1300 جنيه يومي 1و2 سبتمبر.

2- تبدأ المنافذ في صرف معاشات سبتمبر للشريحة الثاني وهي الأقل من 2300 جنيه يومي 3 و4 سبتمبر.

3- تبدأ المنافذ في صرف معاشات سبتمبر للشريحة الثالثة وهي أكثر من 2300 جنيه يومي 5 و6 سبتمبر