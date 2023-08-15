انت الأن تتابع خبر بالصوت والصورة .. مفاجأة من الأرصاد بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري، سوف تشهدت سحب منخفضة على بعض محافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس :

وتشهدت مصر عدد التقلبات الجوية خلال الفترة الحالية حيث أن هناك زيادة في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية مع زيادة نسب الرطوبة في الجو علاوة نشاط الرياح.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وأشارت هيئة الأرصاد أن السحب المنخفضة التي سوف تميز حالة الطقس الساعات القادمة ستكون متمركز على مناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مشيرة إلي هذه السحب سوف تساعد تلطيف الأجواء لاسيما وأنه ستسود أجواء حارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في الليل فتكون الطقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت الأرصاد، أنه سوف يكون هناك ايضاً نشاط مثير للرياح، والذي سوف يساعد أيضاً على تقليل حدة ارتفاع فى نسب الرطوبة خاصة في ساعات الليل بالإضافة إلي سقوط أمطار خفيفة في حدتها وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس :

1- محافظة القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 30 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 41درجة والصغرى 29 درجة.