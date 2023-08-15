انطلاق البطولة العربية للجودو بالعلمين الجديدة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 11:26 صباحاً - انطلقت منذ قليل منافسات البطولة العربية للجودو، والتى تقام فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجارى، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولبية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات فى مصر .

وعقد مسئولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، اجتماعًا تنفيذيًا على هامش أعمال البطولة العربية للأندية للبراعم والناشئين والمقامة بمدينة العلمين الجديدة ، وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المهمة، يأتي على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.