فلاحين مصر يكرمون مشيرة خطاب على جهودها في دعم حقوق الفلاح المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 12:29 مساءً - كتب رضوان جابر

في اطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب تقدم ممثلي البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب الفلاحين بالشأن العام بدرع فلاحي مصر لسعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك تقديرًا وعرفانًا لمجهوداتها في الاهتمام بتعزيز حقوق فلاحي مصر وذلك علي هامش الجلسة النقاشية التي عقدها مجلس الشباب المصري تحت عنوان " آليات تعزيز مشاركة الشباب بالشأن العام"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب، بحضور ومشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة٬ والدكتور محمد ممدوح " رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري "٬ ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ "قيادات مجلس الشباب المصري" بمجلس الأمناء، ومجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام٬ بالإضافة لقيادات شباب الفلاحين من المحافظات المختلفة أعضاء البرنامج ولفيف من المتخصصين في قضايا الشباب وحقوق الإنسان من أساتذة جامعات وباحثين وأكاديميين وقيادات عمالية.

حيث أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن سعادتها البالغة بالتكريم المقدم من فلاحين مصر لها٬ وأكدت علي أهمية مشاركة القيادات الشبابية من الفلاحين الممثلين عن كافة المحافظات المختلفة في البرامج والفاعليات المختلفة ، وذلك تقديرا لأهميتهم وأهمية مشاركتهم كمكون اساسي من مكونات المجتمع المصري.

وأوضحت أن مجلس الشباب المصري يمتلك أفكاراً مميزة استطاعت إحداث الفارق في دعم قضايا الشباب وفق منهجية حقوقية لضمان وجود جيل جديد من شباب مصر يمتلك الوعي الصحي في هذا الملف .

ومن جانبه قال الدكتور "محمد ممدوح " رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان٬ أن اختيار قضية مشاركة شباب الفلاحين بالشأن العام وذلك لعزوفهم الملحوظ عن الانخراط في العمل العام بأشكاله المختلفة وتجاهل وتناسي العمل على وضع آليات فعالة لمواجهة هذه التحديات بغض النظر أن يكون معتمداً أو غير متعمد ولكن الأهم هو توحيد الجهود من أجل تعزيز حقوق هذه الفئة التي يتجاوز تعدادهم هم واسرهم مايقرب من ٥٥ مليون مواطن ، وأعرب عن سعادته بتكريم السفيرة وأكد أن دورها الملحوظ والمميز في الفترة الماضية محفز جيد وقوي لتكريمها علي كافة الاصعدة حيث انه عقب عقد الجلسة الأولى داخل قاعة بطرس غالي بمقر المجلس حدثت العديد من المكتسبات في هذا الملف .

وأشار طه أبو اللوز إلى أن تاريخ " خطاب" ومجهوداتها الكبيرة فخر لمصر وقياداتها ، فسيادتها تعد قيادة نسائية بارزة استطاعت ان تعمل بقوة في ملف شائك في ظروف عصيبة للبلاد دون كلل او ملل أو خذلان .

وضمت الجلسة عددا من القيادات الذين لهم باع في صدد هذا الملف وهم النائب احمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائبة منى عبدالله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والنائبة زينب السلايمي عضو لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، والنائب عادل يونس حماد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، كممثلين عن مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، و طه أبو اللوز أمين عام نقابة المنتجين الزراعيين ومنسق البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب الفلاحين،والنائبة امل زكريا قطب عضو مجلس النواب المصري وعبد العزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال ونخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين.