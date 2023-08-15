رابطة الأندية: اتجاه لانطلاق الدورى الممتاز الجديد 20 سبتمبر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 12:30 مساءً - كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الأقرب أن ينطلق الدورى الممتاز الجديد يوم 20 سبتمبر المقبل، على أن يتم الكشف عن الجدول بعد اعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الأجندة الخاصة به والتي تتضمن مواعيد مباريات دورى الأبطال الأفريقي والكونفدرالية والسوبر الأفريقي.

وأوضح مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة ، أن مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد 2023 - 2024 ستقام بشكلها الطبيعى والمعتاد من دورين دون تغيير.

تابع مسئولو الرابطة أنه تم الاستقرار بشكل نهائى على إقامة الدورى الجديد بشكله الطبيعى، حيث كانت هناك بعض التصورات أمام الرابطة ومنها إقامة الدورى من دور واحد لكن فى النهاية تم الاستقرار على إقامة الدورى بشكله المعتاد.

على صعيد متصل، فاز كل من: أحمد دياب، عماد متعب، خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم بمقاعد مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول، بعدما حسمت مقاعد مجلس إدارة رابطة الأندية بالتزكية، بعد انسحاب الثنائى أمير مرتضى منصور وحسين أبو السعود.

ويقام في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الأول لمجلس إدارة الرابطة، والذي يشهد انتخاب رئيس الرابطة ونائب الرئيس.

على صعيد متصل، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الزمالك لا يحق له ترشيح بديل لأمير مرتضى منصور للتواجد في رابطة الأندية المصرية المحترفة بالموسم الجديد بعد اعتذار الأخير.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن باب الترشح تم غلقه أمس الأول الأحد، وبالتالي لا يحق للزمالك أو أي ناد ترشيح أي ممثل جديد عنه للتواجد في الرابطة.

وكان أمير مرتضى منصور، قد أعلن اعتذاره عن ترشيحه لعضوية رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعدما تم ترشيحه من قبل نادى الزمالك، وأكد أمير فى خطاب رسمى أن ترشيحه يعد شرفًا كبيرًا إلا أنه يعتذر عنه.

وأكد أمير فى خطابه أنه اعتذر أيضًا عن منصب الإشراف على فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدما عمل به لمدة 5 سنوات، وذلك بسبب انشغاله فى الفترة الحالية بأعمال المحاماة.

الاهلى الزمالك الدورى المصرى رابطة الاندية