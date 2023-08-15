انت الأن تتابع خبر أمطار وغيوم وحر شديد.. الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم أمطار وغيوم وحر شديد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حيث سيشهد جنوب سيناء وجنوب البلاد حرًا شديدًا نهارًا، سيكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتشير الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم بها شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء.وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار ورياح مثيرة للأتربة

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم سقوط أمطار خفيفة من الممكن أن تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء،بالإضافة إلى نشاط الرياح على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

درجة الحرارة في القاهرة العظمى: 33 درجة، والصغرى: 25 درجة.

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 33 25

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 34 24

درجة الحرارة في بنهـا 33 25

درجة الحرارة في دمنهور 32 25

درجة الحرارة في وادى النطرون 33 24

درجة الحرارة في كفر الشيخ 32 24

درجة الحرارة في المنصورة 33 25

درجة الحرارة في الزقازيق 34 25

درجة الحرارة في شبين الكوم 33 25

درجة الحرارة في طنطا 32 24

درجة الحرارة في دمياط 31 24

درجة الحرارة في بورسعيد 32 25

درجة الحرارة في الإسماعيلية 34 24

درجة الحرارة في السويس 33 24

درجة الحرارة في العريش 31 25

درجة الحرارة في رفح 31 25

درجة الحرارة في رأس سدر 37 26

درجة الحرارة في نِخِل 36 19

درجة الحرارة في كاترين 33 17

درجة الحرارة في شرم الشيخ 41 31

درجة الحرارة في الإسكندرية 30 23