ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة.. تنفيذ 14 ألف فصل و305 مجمعات للخدمات الحكومية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 02:26 مساءً - تواصل الدولة جهودها لتطوير خدمات التنمية البشرية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وخلال المرحلة الأولى من المبادرة تم الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزى و317 وحدة إسعاف بحسب تقرير لوزارة التخطيط، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 14.2 ألف فصل و787 مركز شباب.

ووفقا للتقرير فإنه تم الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحى و287 ألف وصلة منزلية وذلك بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحى من 20% إلى 90% وبهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100% فإنه تم الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة منزلية ومد وتدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كم.

وبغرض الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين فتم الانتهاء من 305 مجمعات خدمات حكومية و776 مكتب بريد و231 نقطة شرطة و259 مشروع كهرباء وإنارة وضمن جهود الدولة لتعزيز خطة التحول الرقمى وميكنة الخدمات فتم توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 187 قرية وتركيب 1028 برجا لتقوية شبكات المحمول.

وضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة فتم توصيل خدمات الغاز الطبيعى لـ173 قرية، بالإضافة إلى رصف وتطوير 15 طريقا رئيسيا و20 طريقا داخليا وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبرى رى لتحسين جودة الخدمات المحلية.