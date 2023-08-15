وزيرة الهجرة: إطلاق أول تطبيق إلكترونى للمصريين بالخارج قبل نهاية العام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 04:31 مساءً - كشفت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الوزراة تعمل فى الوقت الحالى، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لإطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، ليكون جاهز للإطلاق قبل نهاية العام الجارى .

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مؤتمر صحفي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام ، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية، أن الوزارة تسعى للترويج لخدمة التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك مع إتاحة وثيقة التأمين على المصريين فى الخارج، وتوفير التغطية التأمينية فى حالات الوفاة ونقل الجثامين وبلغ المشتركين فيها 545 ألف مواطن .

وأشارت الوزيرة إلى أنه خلال المؤتمر الأخير للمصريين بالخارج، تمت مناقشة وبحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة.