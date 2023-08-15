أبطال مصر.. نتائج المجموعة الثانية لوزن 30 كجم بالبطولة العربية للجودو بالعلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 05:30 مساءً - انتهت منافسات المجموعة الثانية لمنافسات وزن 30 كجم بالبطولة العربية للجودو ، والتي تقام بالعلمين وتستمر حتى 18 أغسطس الجارى، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول العربية .

وجاءت نتائج وزن 30 كجم بفوز كل من عبد الرحمن صبرة "مصر" بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وعيسى سليمى من الكويت حقق المركز الثانى والميدالية الفضية، بينما توج بالبرونزية والمركز الثالث أسامة الجندى " مصر".

كانت نتائج منافسات وزن 34 كجم أسفرت عن حصد المصريين المراكز الثلاثة الأولى، والتتويج بالميداليات الثلاثة: الذهبية والفضية والبرونزية، وحقق المركز الأول والذهبية حسين صالح، وإياد محمد سعيد المركز الثانى والميدالية الفضية، بينما توج بالبرونزية والمركز الثالث محمد حفيظ، ومروان عمران "مكرر".

كما أسفرت نتائج منافسات وزن تحت 50 كجم عن تحقيق اللاعب أحمد البيالى بطل الكويت المركز الأول وتحقيق اللاعب عمر محمود عبد الفتاح السيسي المركز الثاني، بينما تقاسم المركز الثالث الثنائى حطاب البذالي من الكويت ونديم مروان من جيبوتى.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين 2023، والتى تستمر حتى 18 أغسطس الجارى، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات فى مصر.

من جانبه، كشف مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو أن بطولة العلمين تشهد مشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، وستشهد منافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى.

وعلى هامش أعمال البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين 2023، عقد مسئولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، اجتماعًا تنفيذيًا شهد مناقشة العديد من الأمور الهامة على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.