انت الأن تتابع خبر مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024 .. مفاجأة غير متوقعة في الطب والهندسة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام عدد كبير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العام بالتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري، حول مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024.

جامعة العلمين الدولية:

وتعتبر جامعة العلمين الدولية، أحدي الجامعات الأهلية الموجودة في جهورية مصر العربية حيث أنه تم إنشائها في عام 2020، وتعتمد الدراسة بها على الجانب العلمي والنظري معاً مع اتباع كافة الوسائل الحديثة في التعلم.

مصاريف جامعة العلمين الدولية 2024:

في هذا السياق كشفت جامعة العلمين الدولية عن مصاريف العام الدراسي الجديد وهي كما يلي الخاصة بالعام الدراسي الجديد الذي من المتوقع أن ينطلق في شهر أكتوبر القادم:

1- بلغت مصاريف كلية الطب البشري في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 105 ألف جنيه

2- بلغت مصاريف كلية الصيدلة في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 85 ألف جنيه

3- بلغت مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 63 ألف جنيه

4- بلغت مصاريف كلية طب الأسنان في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 97 ألف جنيه

5- بلغت مصاريف كلية التمريض في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 31 ألف جنيه.

6-بلغت مصاريف كلية الزراعات الصحراوية في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 48 ألف جنيه

7- بلغت مصاريف كلية الغذاء والصناعات الغذائية في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 43 ألف جنيه

8-بلغت مصاريف كلية اللغات التطبيقية في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 69 ألف جنيه

9- بلغت مصاريف كلية علوم وهندسة الحاسب في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 69 ألف جنيه.

10- بلغت مصاريف كلية الهندسة في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 69 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة العلمين الدولية 2024:

وحددت جامعة العلمين الدولية عدد من الأوراق التي يجب أن تتوفر من الطالب للتقديم وهي :

1 – طلب الالتحاق.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- شهادة الميلاد.

4- صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.