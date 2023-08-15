انت الأن تتابع خبر بقرار رسمي من مجلس الوزراء .. صرف أكثر من 560 جنيه لأصحاب المعاشات والتنفيذ بشكل فوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري، صرف زيادة جديدة تقدر بحوالي 25% لأصحاب المعاشات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

زيادة المعاشات:

وحصل أصحاب المعاشات على العديد من الزيادات المستمرة خلال الفترة الحالية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ملف أصحاب المعاشات والتي كان أخرها صرف زيادة جديدة لهم بمقدار 25% وذلك لمستحقي برنامج تكافل وكرامة.

زيادة 25% جديدة :

في هذا السياق أكدت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أن عملية صرف معاشات تكافل وكرامة الخاصة بشهر أغسطس الجاري تسير بشكل طبيعي لما يقارب 22 مليون مواطن و5.2 ملايين أسرة في جميع محافظات مصر وذلك عن طريق ماكينات الصراف الآلي وفروع بنك ناصر الاجتماعي و الهيئة القومية للبريد المصري.

وأشارت وزارة التضامن أن مستحقات شهر أغسطس الحالي تتضمن الزيادة الجديدة المقدرة بنسبة 25%، والتي أعلن عنها الرئيس السيسي لمساعدت الأسر المصرية الأكثر احتياجاً في مواجهة تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمة على الدول بعد اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا في شهر فبراير من عام 2021.

أكثر من 560 جنيه :

وأوضحت الوزارة أن صاحب المعاشات سوف يحصل بعد الزيادة الجديدة على 562 جنيه بعدما كان يتم صرف له 450 جنيهًا، أما من كان يتم صرف له 500 جنيه فسوف يتم 500 جنيه سوف يتم صرف له 625 جنيه.

ما هي شروط الحصول على معاشات تكافل وكرامة:

1- صور بطاقات رقم قومي سارية.

2- تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

3- يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام.

4- يكون المتقدم من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

5- يكون من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك