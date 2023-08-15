انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. مصرع وإصابة أكثر من 14 شخص في حادث طريق مطار الغردقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي شخص مصرعه فيما أصيب 14 آخرين بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري على طريق مطار الغردقة في نطاق محافظة الغردقة

حادث طريق مطار الغردقة:

وتلقت غرفة عمليات النجدة إفادة بوقوع حادث طريق مطار الغردقة وحيث دفعت الحماية المدنية بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وانتقل ضباط مدينة الغردقة إلي مكان وقوع الحادث للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المدينة عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث طريق مطار الغردقة:

وأكد المصابين إلي أن حادث طريق مطار الغردقة جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين مما أدي إلي انحراف السيارة واصطدمها بالسيارة الأخري.

أسماء المصابين في حادث طريق مطار الغردقة

وكشف التقرير الطبي هم أسماء المصابين وهم :

1- إصابة صافى عبده تملى 45 سنة، جرح قطعي بفروة الرأس وجرح قطعي بالذراع الأيسر

2- إصابة مصطفى نصرالدين 35 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

3- إصابة حسام أبو المجد علام 27 سنة، كدمات بالكاحل الأيسر

4-إصابة السيد 37 سنة، كدمات متفرقة بالجسم

5- إصابة مدحت حسن يونس 45 سنة، كدمات متفرقة بالجسم

6- إصابة إسماعيل أحمد إسماعيل 30 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

7- إصابة مصطفى سيد على 31 سنة، كدمات متفرقة بالجسم

8- إصابة عادل أحمد سيد 28 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

9- إصابة عبدالله برشاوى على 55 سنة، كدمات متفرقة بالجسم

10- إصابة يوسف محمد حسن 19 سنة، كدمات متفرقة بالجسم،

11- إصابة شاذلي فؤاد شرقاوي 40 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

12- إصابة كمال محمد صديق 30 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

13- إصابة عاصم رشاد إسماعيل 39 سنة، كدمات متفرقة بالجسم