سفير الهند يشيد بتطور العلاقات مع مصر عقب زيارة الرئيس السيسى إلى نيودلهى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 06:30 مساءً - أشاد سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، اليوم الثلاثاء، بتطور العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر، وخاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهى فى يناير الماضى، والتي أعقبها زيارة وزيري الخارجية والدفاع الهندي، وكذلك توقيع اتفاق رفع مستوى العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير، اليوم، خلال الاحتفال، الذي أقامته السفارة؛ بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين للهند.

ووصف العلاقات بين مصر والهند بأنها "قوية"، لافتا إلى أن الدولتين ترتبطان بعلاقات استراتيجية، ويشهد التعاون تطورا خاصة فى المجال الاقتصادى والتعاون والعسكرى بين البلدين.

وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات الهندية التى ترغب في الاستثمار بمصر، وإقامة مشروعات مشتركة خاصة في مجال الكيماويات وصناعة السيارات.

وأضاف سفير الهند: "أننا نحتفل اليوم بالذكرى 77 لاستقلال الهند، التي تتمتع باقتصاد جيد، حيث تحتل المرتبة الخامسة عالميا، متوقعا أن تصبح بلاده خلال 7 أو 8 من أكبر الدول في العالم اقتصاديا"، مشيرا إلى أن بلاده تعد رائدة في عدة مجالات مثل الفضاء.