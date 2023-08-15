أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية.. وعماد متعب نائبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 07:31 مساءً - أجرى مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعه التنسيقي الأول في دورته الجديدة، وشهد انتخاب أحمد دياب رئيسًا للرابطة، وعماد متعب نائبًا للرئيس.

أقيمت الانتخابات تحت اشراف اللجنة الانتخابية برئاسة اللواء حلمى مشهور و عضوية وليد العطار و محمد الماشطة و التى أعلنت فوز الخمسة بالتزكية بجانب انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

ويضم مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول إلى جانب دياب ومتعب، كلًا من خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم في مقاعد العضوية ، واللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم مرشحا مجلس ادارة اتحاد الكرة لعضوية الرابطة.

واتخذ مجلس ادارة الرابطة أول قراراته بتعيين خالد رفعت مستشارا لمجلس الرابطة للعلاقات الخارجية وتكليفه باستمرار تمثيل الرابطة في اتحاد الروابط العالمية.

ويعقد مجلس ادارة الرابطة اجتماعا في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل لمناقشة موعد قرعة وانطلاق مسابقة الدوري المصري موسم 2023 / 2024 وكل الأمور المتعلقة بشئون المسابقة .