«الكهرباء»: 34 ألفًا و500 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم الثلاثاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 08:27 مساءً - ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الثلاثاء، بلغ 34 ألفًا و500 ميجاوات، مقابل 34 ألف ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 27 ألفًا و391 ميجاوات.

وكانت الوزارة قد أطلقت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، وفعّلت خدمة الخط الساخن 121.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير طرق التواصل مع جمهور المشتركين، في إطار زيادة توعية المواطنين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.